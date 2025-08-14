Tabellone Coppa Italia 32esimi: partite e orari
Coppa Italia
32esimi di finale di Coppa Italia, questo il tabellone
32esimi di finale di Coppa Italia, questo il tabellone:
- Empoli-Reggiana (15 agosto, ore 18:00)
- Sassuolo-Catanzaro (15 agosto, ore 18:30)
- Lecce-Juve Stabia (15 agosto, ore 20:45)
- Genoa-Vicenza (15 agosto, ore 21:15)
- Venezia-Mantova (16 agosto, ore 18:00)
- Como-Sudtirol (16 agosto, ore 18:30)
- Cagliari-Virtus Entella (16 agosto, ore 20:45)
- Cremonese-Palermo (16 agosto, ore 21:15)
- Monza-Frosinone (17 agosto, ore 18:00)
- Parma-Pescara (17 agosto, ore 18:30)
- Cesena-Pisa (17 agosto, ore 20:45)
- Milan-Bari (17 agosto, ore 21:15)
- Hellas Verona-Audace Cerignola (18 agosto, ore 18:00)
- Spezia-Sampdoria (18 agosto, ore 18:30)
- Udinese-Carrarese (18 agosto, ore 20:45)
- Torino-Modena (18 agosto, ore 21:15)
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News