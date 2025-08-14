Tabellone Coppa Italia 32esimi: partite e orari

32esimi di finale di Coppa Italia, questo il tabellone

32esimi di finale di Coppa Italia, questo il tabellone:

  • Empoli-Reggiana (15 agosto, ore 18:00)
  • Sassuolo-Catanzaro (15 agosto, ore 18:30)
  • Lecce-Juve Stabia (15 agosto, ore 20:45)
  • Genoa-Vicenza (15 agosto, ore 21:15)
  • Venezia-Mantova (16 agosto, ore 18:00)
  • Como-Sudtirol (16 agosto, ore 18:30)
  • Cagliari-Virtus Entella (16 agosto, ore 20:45)
  • Cremonese-Palermo (16 agosto, ore 21:15)
  • Monza-Frosinone (17 agosto, ore 18:00)
  • Parma-Pescara (17 agosto, ore 18:30)
  • Cesena-Pisa (17 agosto, ore 20:45)
  • Milan-Bari (17 agosto, ore 21:15)
  • Hellas Verona-Audace Cerignola (18 agosto, ore 18:00)
  • Spezia-Sampdoria (18 agosto, ore 18:30)
  • Udinese-Carrarese (18 agosto, ore 20:45)
  • Torino-Modena (18 agosto, ore 21:15)
