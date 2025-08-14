Il Mattino - Gutierrez in Italia domenica, volo prenotato! I medici del Napoli valuteranno le condizioni della caviglia operata

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a chiudere del tutto il nuovo colpo Miguel Gutierrez che nelle prossime ore sarà in Italia per le visite mediche e la firma con il Napoli, salvo complicazioni come spiega Il Mattino:

Venti stanno per prendere la destinazione di Girona: tutto è fatto per Gutierrez con tanto di volo prenotato per l'Italia per domenica. L'intesa è totale, sia con il club che con il terzino sinistro. I medici del Napoli dovranno valutare le condizioni della caviglia operata. È evidente che se arriveranno le firme, Spinazzola potrebbe davvero andare via. A meno che non possa essere considerato come un'opzione da esterno alto.