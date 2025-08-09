Napoli Girona live, segui l'amichevole degli azzurri su CalcioNapoli24: diretta video dalle 17.45

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale e video da Castel di Sangro dell'amichevole Napoli-Girona. Dopo undici giorni di ritiro per il Napoli di Antonio Conte in Alto Sangro, ci sarà la terza amichevole degli azzurri. Oggi 9 agosto allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (calcio d’inizio alle ore 19) la formazione guidata da Antonio Conte affronterà il Girona, che milita nel campionato di Liga e che, nella scorsa stagione, ha disputato la Champions League.

Amichevole Napoli Girona: diretta video da Castel di Sangro

Dalle ore 18:00 saremo in diretta per il pre-partita di Napoli-Girona, visibile su CalcioNapoli24 TV: sia sul canale 79 del digitale terrestre (Napoli e Caserta) che sul nostro canale Youtube. Dopo l'ampio pre-partita dallo stadio di Castel di Sangro con i nostri inviati Russo, Lombardi e Nicotra, dalle ore 19:00 vi sarà la partita con la LIVE REACTION a cura di Ciro Novellino. Poi, dopo il match, il post-partita con le interviste ai protagonisti e gli Highlights Video di Napoli-Girona. E stileremo i Top & Flop con le pagelle della terza amichevole di stagione.

Ritiro a Castel di Sangro, diretta testuale Napoli-Girona

SSC Napoli (4-3-3) : da confermare. A disposizione : da confermare. Allenatore : Antonio Conte .

Girona (4-3-3): da confermare. A disposizione: da confermare. Allenatore: Michel.

Probabili formazioni Napoli Girona: le scelte di Conte

È difficile abbozzare delle vere e proprie probabili formazioni per Napoli-Girona, al netto delle assenze per infortuni e problemini fisici.

QUI NAPOLI - Nell’ultimo allenamento aperto alla stampa non hanno partecipato al lavoro in due: Buongiorno e Ambrosino. Le possibili scelte di formazione? In porta possibile rientro per Meret, con il terzetto difensivo Di Lorenzo-Beukema-Rrahmani completato da Olivera; in mezzo al campo è stato provato il trio De Bruyne-Lobotka-Anguissa, in attacco quello formato da Neres, Lukaku e Lang. Da capire i minutaggi che saranno concessi agli 11 titolari, perchè domani ci sarà la seconda amichevole contro il Sorrento.

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

Portieri : Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.

: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Ambrosino.

QUI GIRONA - Nell'ultima amichevole, giocata il 3 luglio contro il Wolverhampton e vinta 2-1, la squadra di Michel si è schierata con un 4-3-3:

Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Blind; Herrera, Solís; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani. I subentranti: Miovski, Antal, Hugo Rincón, Portu, Lass, Papa, Jastin, Francés, Lemar

