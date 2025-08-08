L'ultimo allenamento di Giacomo Raspadori da giocatore del Napoli | VIDEO

Ritiro Napoli  
L'ultimo allenamento di Giacomo Raspadori da giocatore del Napoli | VIDEO

Ritiro Napoli - Allenamento Napoli a Castel di Sangro, giorno 10 qui in Alto Sangro. Gli azzurri sono scesi in campo con le porte aperte dello stadio Patini sia questa mattina che questo pomeriggio. L'allenamento pomeridiano si è contraddistinto per l'ultima volta di Giacomo Raspadori in maglia Napoli. L'attaccante azzurro è infatti in procinto di lasciare Castel di Sangro e dirigersi a Madrid per svolgere le visite mediche e poi firmare il suo contratto che lo legherà all'Atletico Madrid. Clicca su play per guardare il video: 
 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top