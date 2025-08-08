L'ultimo allenamento di Giacomo Raspadori da giocatore del Napoli | VIDEO

Ritiro Napoli - Allenamento Napoli a Castel di Sangro, giorno 10 qui in Alto Sangro. Gli azzurri sono scesi in campo con le porte aperte dello stadio Patini sia questa mattina che questo pomeriggio. L'allenamento pomeridiano si è contraddistinto per l'ultima volta di Giacomo Raspadori in maglia Napoli. L'attaccante azzurro è infatti in procinto di lasciare Castel di Sangro e dirigersi a Madrid per svolgere le visite mediche e poi firmare il suo contratto che lo legherà all'Atletico Madrid. Clicca su play per guardare il video:

