Calciomercato Napoli, Conte vuole un vice Anguissa: tre nomi nel mirino

Calciomercato Napoli, Conte ha chiesto anche un sesto centrocampista che possa sostituire Anguissa: tre i nomi nel mirino del club azzurro

Calciomercato Napoli - Tra i vari obiettivi per rinforzare la rosa di Conte c'è anche l'acquisto di un sesto centrocampista. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dall'edizione odierna di Tuttosport:

"Conte sta chiedendo anche un rinforzo per il centrocampo, ben sapendo che si dovrà sopperire all’assenza di Frank Anguissa, impegnato da dicembre con il Camerun in Coppa d’Africa. Il profilo individuato è Fabio Miretti della Juventus, che ha già dato il suo placet al trasferimento e con cui il ds Manna vanta un ottimo rapporto. L’ultima offerta del club partenopeo è di 14 milioni di euro, ma i bianconeri ne chiedono almeno 17 per chiudere. Le alternative sono Yunus Musah, 22 anni del Milan, e Giovanni Fabbian, classe 2003 del Bologna".

