Repubblica - 40 milioni per Musah e Miretti: Juve-Milan in dubbio se cederli al Napoli, c'entra Conte!

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla dei centrocampisti nel mirino di Manna:

"Conte vuole Musah come vice Anguissa e Miretti come vice McTominay, la società è disposta a stanziare 25 milioni per il primo e 15 per il secondo. Se le operazioni non sono ancora andate in porto è perché Milan e Juventus “sospettano” di Conte: se li vuole così tanto, si stanno domandando, non è che ci stiamo sbagliando noi a tenerli ai margini? È una domanda sensata, ma in genere in questi casi la risposta la danno i soldi. Su Musah, comunque, c’è anche il Forest".