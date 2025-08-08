Repubblica - Conte e il 4-4-1-1 con McTominay: non è un indizio di un nuovo Napoli, ma...

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta l'allenamento di ieri di Conte e scrive:

"McTominay sarà indispensabile pure nella nuova stagione. Conte lo ha riproposto ieri pomeriggio nel ruolo in cui si è esibito nei mesi scorsi. È stato schierato a sinistra nel 4-4-1-1 ammirato dai tifosi al Patini di Castel di Sangro. Neres ha agito a destra, De Bruyne ha affiancato Lukaku. È presto ovviamente per considerarlo un indizio definitivo sul nuovo Napoli. La certezza è una sola. McTominay sarà ancora una volta fondamentale, uno dei fattori di una squadra che vuole essere ancora protagonista".