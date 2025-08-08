Repubblica - Conte e il 4-4-1-1 con McTominay: non è un indizio di un nuovo Napoli, ma...

Rassegna Stampa  
Repubblica - Conte e il 4-4-1-1 con McTominay: non è un indizio di un nuovo Napoli, ma...

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta l'allenamento di ieri di Conte e scrive:

"McTominay sarà indispensabile pure nella nuova stagione. Conte lo ha riproposto ieri pomeriggio nel ruolo in cui si è esibito nei mesi scorsi. È stato schierato a sinistra nel 4-4-1-1 ammirato dai tifosi al Patini di Castel di Sangro. Neres ha agito a destra, De Bruyne ha affiancato Lukaku. È presto ovviamente per considerarlo un indizio definitivo sul nuovo Napoli. La certezza è una sola. McTominay sarà ancora una volta fondamentale, uno dei fattori di una squadra che vuole essere ancora protagonista".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top