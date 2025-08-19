Napoli, Gutierrez ha scelto il numero di maglia: arriva l'anticipazione

Calcio Mercato  
Ultimissime calcio Napoli, Gutierrez ha scelto il numero di maglia in azzurro

Ultimissime Calcio Napoli, è pronta la nuova avventura azzurra di Miguel Gutierrez approdato ieri in Italia. L'esterno spagnolo, nonché 7° rinforzo di questa sessione estiva per la prima squadra, ha svolto ben 6 ore di visite mediche prima di salutare i tifosi del Napoli con tempi extra dovuti ad esami approfonditi dopo il recente infortunio.  

Gutierrez-Napoli, scelto il nuovo numero di maglia 

Ora però ci siamo in attesa del classico tweet di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore, come anticipato dal collega Matteo Moretto via X, nel frattempo ha anche già scelto il numero di maglia: “Miguel Gutiérrez porterà sulla schiena il numero 3 del Napoli”.

