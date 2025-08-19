Napoli, Gutierrez ha scelto il numero di maglia: arriva l'anticipazione

Ultimissime Calcio Napoli, è pronta la nuova avventura azzurra di Miguel Gutierrez approdato ieri in Italia. L'esterno spagnolo, nonché 7° rinforzo di questa sessione estiva per la prima squadra, ha svolto ben 6 ore di visite mediche prima di salutare i tifosi del Napoli con tempi extra dovuti ad esami approfonditi dopo il recente infortunio.
Ora però ci siamo in attesa del classico tweet di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore, come anticipato dal collega Matteo Moretto via X, nel frattempo ha anche già scelto il numero di maglia: “Miguel Gutiérrez porterà sulla schiena il numero 3 del Napoli”.