Salernitana-Napoli, tornano i titolari ma Spalletti valuta una novità

Napoli Calcio - Salernitana-Napoli, tornano i titolari dopo il turnover massiccio in Coppa Italia. Ma potrebbe esserci una novità in attacco come riporta La Repubblica oggi in edicola.

Salernitana-Napoli, c'è Lozano dal 1'?

In attacco, infatti, Luciano Spalletti valuta l’impiego dal primissimo minuto di Hirving Lozano al posto di Matteo Politano. Il tecnico valuta probabilmente di far leva anche sulle energie fresche del messicano che non ha gioacato contro la Juventus e che ha saltato anche la Cremonese per squalifica.

Per il resto tutto uguale con gli azzurri chiamati subito alla vittoria dopo il passo falso in coppa nazionale.