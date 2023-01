Napoli-Cremonese, Spalletti cambia mezza squadra? Ci sono sette azzurri a caccia di minuti

Per Spalletti la partita di domani sera contro la Cremonese che avrà al debutto Davide Ballardini come allenatore, non è uno “sfogatoio”, o un modo indiscriminato di fare turnover. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Napoli-Cremonese, Spalletti cambia mezza squadra?

"Raspadori e Simeone ora attendono da Spalletti una nuova opportunità per mettersi in mostra, per dimostrare di essere competitivi e funzionali al progetto. E il discorso riguarda anche gli altri reparti: Ndombele ed Elmas, senza dimenticare Demme, Ostigard in difesa chiede anch’egli più spazio. E a destra potremo vedere il debutto dell’ultimo acquisto Bereszynski, arrivato da poco più di una settimana"

