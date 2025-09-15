Lobotka è stato vicino all'addio? Retroscena CorSport: bravo Manna a trattenerlo, poteva lasciare il Napoli

Notizie Napoli calcio - Stanislav Lobotka resta una delle grandi certezze del Napoli. Il centrocampista slovacco, vero metronomo della mediana azzurra, ha iniziato la stagione con il solito grande impatto in campo. 

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato anche un retroscena di mercato che riguarda lo stesso Lobotka:

"Gran bel lavoro anche quello del ds Manna. Sì: è riuscito a trattenerlo nonostante l’idea di cambiare aria non fosse poi così lontana dalle stanze di casa Lobotka. Titolare di un contratto fino al 2027 ma anche di una clausola rescissoria da 25 milioni: problemi e pensieri ormai lontani mille miglia, la stagione è già nel pieno ed è già piena di cose belle. La prossima in vista? City-Napoli, giovedì. Con sfida a distanza con Rodri. Grandi cose da grandi". 

