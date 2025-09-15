Notizie Napoli calcio - Stanislav Lobotka resta una delle grandi certezze del Napoli. Il centrocampista slovacco, vero metronomo della mediana azzurra, ha iniziato la stagione con il solito grande impatto in campo.

Nel successo contro la Fiorentina è arrivata un'altra prestazione di spessore per Lobotka, incoronato dal Corriere dello Sport:

"Lobotka è un pezzo raro da museo, è un pensatore del calcio in via d’estinzione non dotato di stazza da corazziere ma certamente di nerbo e forza invidiabili. Lui detta il ritmo e poi difende, sradica palloni agli avversari e governa il gioco della squadra. Anche con la Fiorentina i numeri non hanno fatto altro che confermare la teoria: 55 passaggi, nessuno come lui nell’ambito del Napoli; e 7 possessi guadagnati, come nessuno, neanche i difensori centrali.

La capacità di essere decisivo, sempre, pur scegliendo ogni volta una forma diversa: con il Cagliari, tanto per raccontarne una, è stato lui a costruire l’azione rifinita da Buongiorno e conclusa da Anguissa in porta, gestendo la pressione e trasformando in leggerissimo un pallone di piombo al minuto 95".