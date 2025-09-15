Scudetto, CorSport: si profila battaglia Napoli-Juve! I bianconeri volevano Conte, ma è rimasto in azzurro per un motivo

Napoli e Juventus restano in vetta alla classifica a punteggio pieno, ecco cosa scritto dal Corriere dello Sport sull'uomo che le accomuna: Antonio Conte

Notizie Napoli calcio - Napoli e Juventus, in attesa della Cremonese, sono le uniche squadre a punteggio pieno dopo tre giornate di Serie A. Un duello, seppur ancora agli albori, che vede protagonista Antonio Conte. 

Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport su Conte ed il testa a testa tra Napoli e Juventus:

"In attesa che il Milan completi il rodaggio e considerando le difficoltà dell’Inter (-6), sembra proprio che il dio del campionato stia costruendo i presupposti di un testa a testa Napoli-Juve. È presto? Sì, ma il duello comincia a farsi interessante. Un assaggio di tante sfide passate, ma anche il passato bianconero dell’uomo che sta arricchendo il presente azzurro di novità tattiche e di una mentalità vincente. La Juventus sta a Conte come il cielo sta alla terra: sono l’uno un pezzo di storia dell’altro. Ma oggi il Napoli e Napoli stanno a Conte come il Golfo al Vesuvio.

Dopo lo scudetto e una tempesta di sentimenti travolgenti, il signor Antonio ha ribaltato anche i bookie più scaltri: il ritorno a Torino non era quasi quotato, s’erano mossi in tanti, pezzi forti compresi, ma a lui è bastato sedersi con De Laurentiis e Manna per decidere di non ascoltare proposte preannunciate. Voleva chiarezza, sì, ma evidentemente credeva nel futuro del Napoli".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
