Gazzetta esalta il Napoli: dominante e con scene di 'Grande Bellezza', Conte fa calcio 3.0

Notizie Napoli calcio - Con una grande prestazione allo stadio "Franchi" di Firenze, il Napoli batte per 3-1 la Fiorentina ed inizia nel modo migliore il ciclo di ferro che giovedì vedra gli azzurri esordire in Champions League in casa del Manchester City.

Il Napoli è a punteggio pieno con la Juventus ed oggi La Gazzetta dello Sport ha tributato un elogio alla squadra di Conte per questo inizio di stagione:

"Il Napoli è persino uscito dalla sua natura, s’è agghindato e per un’ora - e anche un po’ di più - ha sfilato con eleganza, con raffinatezza, apparentemente con sprezzo del pericolo, e ha attaccato, ha pressato, ha forzato, ha rovistato nel vocabolario del calcio 3.0 sino a quando non s’è accorto di piacere.

Un dizionario moderno e anche un po’ antico dentro apprezzabili scene di Grande Bellezza d’un Napoli “dominante”.