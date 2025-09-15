Gazzetta esalta il Napoli: dominante e con scene di 'Grande Bellezza', Conte fa calcio 3.0

Fiorentina Napoli 1-3 il commento de La Gazzetta dello Sport che esalta la squadra di Antonio Conte in questo inizio di stagione dopo il roboante successo al Franchi

Notizie Napoli calcio - Con una grande prestazione allo stadio "Franchi" di Firenze, il Napoli batte per 3-1 la Fiorentina ed inizia nel modo migliore il ciclo di ferro che giovedì vedra gli azzurri esordire in Champions League in casa del Manchester City

Gazzetta esalta il Napoli di Conte

Il Napoli è a punteggio pieno con la Juventus ed oggi La Gazzetta dello Sport ha tributato un elogio alla squadra di Conte per questo inizio di stagione:

"Il Napoli è persino uscito dalla sua natura, s’è agghindato e per un’ora - e anche un po’ di più - ha sfilato con eleganza, con raffinatezza, apparentemente con sprezzo del pericolo, e ha attaccato, ha pressato, ha forzato, ha rovistato nel vocabolario del calcio 3.0 sino a quando non s’è accorto di piacere.

Un dizionario moderno e anche un po’ antico dentro apprezzabili scene di Grande Bellezza d’un Napoli “dominante”.

Fiorentina Napoli 1-3
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
