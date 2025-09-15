FIGC, Gravina su Milan-Bologna: "Errore evidente ma andiamo avanti. Italia? Andrà al Mondiale"

Le Interviste  
FIGC, Gravina su Milan-Bologna: Errore evidente ma andiamo avanti. Italia? Andrà al Mondiale

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto a Radio Anch’io Sport toccando vari temi di attualità. Sul caso Var di Milan-Bologna ha detto: “Si tratta di un errore evidente, ma quando parliamo di tecnologia andiamo avanti, non si torna al passato. La tecnologia ha ridotto molto la percentuale di errori”.

“Una città come Milano non può assolutamente rimanere fuori dalle cinque sedi. Più che tranquillanti, per gli stadi servono stimolanti: il privato ha voglia di investire ma deve essere messo nelle condizioni”.

In merito a Milan-Como in Australia ha spiegato: “Da parte dell’Uefa c’è qualche perplessità, ma credo che una volta superati i dubbi arriverà parere positivo. È un caso eccezionale per l’indisponibilità di San Siro”.

Il numero uno della federazione ha poi commentato la situazione dei giovani calciatori in Italia:

"Il problema dell'invasione degli stranieri, anche nei settori giovanili, il fatto che sempre meno giovani vengono usati nel nostro campionato di riferimento resta un problema culturale e di strategia. Certo se non si investe sempre meno, gli italiani avranno meno possibilità. C'è da segnalare però anche che sempre più italiani giocano all'estero e questo rafforza anche la nostra nazionale perchè si acquisisce più esperienza. Il talento c'è, manca l'opportunità di trasformarli in campioni ma per farlo bisogna giocare. Ci dispiace che questo non avviene in termini di valorizzazione da parte delle società italiane”.

ulla Nazionale infine: “Gli Azzurri hanno qualità per centrare l’obiettivo Mondiale. Dobbiamo vincere tutte le partite da qui al 16 novembre, poi tireremo le somme”.

E sul match con Israele: “Siamo capitati nel loro girone e non giocare vorrebbe dire non andare al Mondiale agevolando addirittura proprio Israele. Noi siamo cittadini di questo mondo e ci teniamo al rispetto della dignità umana. Siamo molto addolorati di quanto accade in Palestina".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top