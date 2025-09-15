Hojlund subito protagonista, CorSera: ha memorizzato i movimenti di Conte in 48 ore

HojlundHojlund

Notizie Napoli calcio - Rasmus Hojlund è pronto a prendersi il Napoli: dopo il gol al debutto contro la Fiorentina, l'attaccante danese è ora focalizzato al match di Champions League in casa del Manchester City

Hojlund non vuole lasciare nulla al caso, come svela l'edizione odierna del Corriere della Sera

"Profondità, atletismo, capacità di difendere la palla, senso del gol e una buona dose di allegria contagiosa che non guasta: i movimenti chiesti da Conte li ha memorizzati nel giro di 48 ore. De Laurentiis ha dovuto «promettere» 50 milioni allo United per assicurarselo (c’è l’obbligo di riscatto), all’indomani dell’infortunio di Lukaku".

