Champions League gratis in Tv e streaming: ecco dove vedere le partite

Champions League - Dove vedere la Champions League in chiaro? Tutte le partite gratis che saranno trasmesse in Tv, ma non più su Canale 5 perché Mediaset non ha più i diritti per mandare in onda la Champions.

Champions League in Tv in chiaro: le partite

Champions League in chiaro, tutte le partite Champions che saranno trasmesse in tv gratis. Cambia tutto, perché non ci sono partite Champions in chiaro martedì, ma il giorno scelto per mandare una gara gratis ogni turno è di mercoledì. La divisione sarà con tutte le gare su Sky, eccetto quella del mercoledì di una delle italiane in onda su Amazon Prime Video e ci sarà poi la possibilità di vedere anche una partita in chiaro di Champions League.

Arriva una novità importante per quello che riguarda il dove vedere in tv le partite di Champions: non ci sarà più Mediaset a trasmettere una partita in chiaro il martedì sera. I tifosi italiano però potranno vedere in diretta gratisuna partita di Champions League per ogni turno di mercoledì e sarà trasmessa su TV8, ma nessun incontro per le squadre italiane.

Sarà il miglior big match tra squadre straniere per ogni turno ad essere trasmesso in onda in chiaro su Tv per la Champions e in questa prima giornata ci sarà PSG-Girona di mercoledì 18 settembre alle ore 21:00.