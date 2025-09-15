Rrahmani recupera per Manchester City-Napoli? Il Mattino: non ci sono dubbi, la decisione

Rrahmani recupera per Manchester City-Napoli? Il Mattino: non ci sono dubbi, la decisione

Ultime news verso Manchester City-Napoli: non recupera Amir Rrahmani, spuntano i tempi di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino conferma i tempi di recupero di Amir Rrahmani dall'infortunio col Kosovo: 

"Assente a Firenze, Amir Rrahmani non sarà con la squadra in campo nemmeno contro il City. Il problema muscolare accusato con la nazionale kosovara lo ha tenuto fuori sabato e non si vuole rischiare un recupero accelerato. Lo staff medico vuole gestire la sua situazione, l'obiettivo è sempre stato il Pisa il prossimo lunedì. Per portarlo a disposizione, per riportarlo magari in panchina, per regalargli di nuovo la chance di essere tra gli uomini a disposizione".

Amir Rrahmani: infortunio col Kosovo
