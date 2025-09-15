Manchester City-Napoli, gesto a sorpresa di Hojlund: ecco cosa ha fatto ieri in vista del match

Notizie Napoli calcio - Rasmus Hojlund è pronto a prendersi il Napoli: dopo il gol al debutto contro la Fiorentina, l'attaccante danese è ora focalizzato al match di Champions League in casa del Manchester City.

Hojlund non vuole lasciare nulla al caso, come svela l'edizione odierna del Corriere della Sera:

"Hojlund è rimasto incollato alla tv ieri pomeriggio a guardare il derby di Manchester: lo sguardo focalizzato sulla corazzata di Guardiola che si è facilmente sbarazzata dei suoi ex compagni con doppietta di super Haaland. Diverso da Big Rom, diverso anche da Lucca, lui è il ragazzo dagli occhi di ghiaccio e col piede caldo che non ha certo «paura» di confrontarsi sul palcoscenico più alto del calcio".