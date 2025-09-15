Gazzetta - Fenomeno De Bruyne: il belga ha modificato la filosofia societaria del Napoli

De Bruyne ha già conquistato Napoli e non solo, ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport sul fuoriclasse belga dopo questo inizio di stagione

Notizie Napoli calcio - Margini di miglioramento ce ne sono ancora, ma intanto De Bruyne è attualmente il miglior marcatore del Napoli con 2 gol in 3 partite. Il fuoriclasse belga si sta confermando di un altro livello, soprattutto con giocate sopraffine e leadership in campo.

De Bruyne-Napoli, commento Gazzetta

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport sull'impatto di De Bruyne con il Napoli di Conte:

"De Bruyne è altro, è il calcio, è l’investimento che modifica anche la filosofia societaria, in genere allergica a investimenti così massicci per giocatori avanti d’età: ma qua c’è il talento smisurato, lo status di fenomeno e tutto ciò che può passare per la testa guardando KDB passeggiare d’azzurro vestito, per la (non) modica cifra di 10 milioni lordi alla firma. Dove c’è gusto non c’è perdenza raccontavano i nonni, che hanno sempre afferrato in anticipo non solo il senso degli affari ma pure quello dei sapori speciali delle emozioni".

De Bruyne
