Dove vedere Manchester City-Napoli? Canale Tv e streaming

Manchester City Napoli in chiaro in Tv? Tutte le ultime notizie sulle partite di Champions League in chiaro e in diretta. Dove vedere Manchester City Napoli?

Manchester City Napoli dove vederla? Si scenderà in campo con l'esordio in Europa e il primo turno di Champions oggi con il Napoli che affronta i campioni del Manchester City e in palio ci sono 3 punti molto importanti per la classifica Champions. Si giocherà all'Etihad Stadium giovedì 18 settembre alle ore 21:00, dove vedere Manchester City-Napoli?

Partita Napoli oggi - Niente da fare per la Champions League in Tv in chiaro, perché è nella giornata di mercoledì che ci sarà la gara visibile gratuitamente senza costi aggiuntivi ed è stato selto un big match europeo.

Dove vedereManchester City Napoli in chiaro? Purtroppo non arrivano buone notizie per i tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio, perché non sarà possibile vedere Manchester City Napoli in Tv in chiaro a causa della divisione dei diritti tv per la Champions League.

Ma quindi dove vedere Manchester City Napoli? La partita inizierà giovedì 18 settembre alle ore 21:00 italiane in diretta TV in esclusiva su Sky, che la trasmetterà sul canale 201 Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252). Per quanto riguarda lo streaming per abbonati con NOW e Sky, tramite Sky Go.

Partite Champions League in Tv:

martedì 16 settembre 2025, ore 21 – Juventus-Borussia Dortmund (Sky e NOW)

mercoledì 17 settembre 2025, ore 21 – PSG-Atalanta (Sky e NOW)

mercoledì 17 settembre 2025, ore 21 – Ajax-Inter (Amazon Prime Video)

giovedì 18 settembre 2025, ore 21 – Manchester City-Napoli (Sky e NOW)

Probabili formazioni Manchester City Napoli

Manchester City Napoli formazioni - Oltre a dove vedere Manchester City Napoli ci sono anche le ultime novità sulle Formazioni Manchester City Napoli, le ultimissime da Sky in merito alle possibili scelte dei due allenatori: