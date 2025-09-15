Infortunio Meret, Il Mattino: ieri il contatto con lo staff, ecco cosa filtra sul recupero per Man City-Napoli

Infortunio Meret, cosa filtra verso Manchester City-Napoli: sarà valutato oggi a Castel Volturno dopo gli esami

Ultime news Champions League - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive del recupero dall'infortunio di Alex Meret, in vista di Manchester City-Napoli:

"Ci si aggiornerà oggi, a due giorni dalla gara di Firenze e a tre dalla sfida di Manchester in Champions League. Il punto interrogativo resta quello di Alex Meret: prima della partita del Franchi il forfait del numero uno azzurro, che ha seguito poi accigliato dagli spalti i suoi compagni in campo. Un problema muscolare accusato venerdì e presente ancora in ritiro sabato mattina. Di comune accordo con lo staff medico si è deciso di non rischiare al Franchi e in porta ci è andato Milinkovic Savic. Ma la sfida di Manchester non ammette errori. Per questo si proverà a riportare in gruppo immediatamente Alex. Oggi gli approfondimenti sul caso, ieri il portiere azzurro ha dialogato con il referente dello staff per le sensazioni sempre importanti in questi casi. C'è un raggio di sole, un po' di fiducia che il problema possa mettersi alle spalle in non troppo tempo. Sarà un lunedì decisivo per evitare ulteriori guai tra i pali. Conte non ha neppure Contini a disposizione: il terzo portiere azzurro proprio in settimana si era fatto male, una frattura del terzo metacarpo della mano destra che lo metterà fuori causa almeno per il prossimo mese e mezzo. Anche per questo Conte ha la necessità di recuperare Meret. Sperando di poterlo riabbracciare da oggi. L'altro portiere a disposizione è il 2006 Ferrante arrivato questa estate, ma le normative Uefa per la gestione delle liste sono un ostacolo".

Meret con la maglia per la Champions League del Napoli
