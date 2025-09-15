Il Mattino - Hojlund vuole giocare dal 1' anche in Man City-Napoli: un dato in Champions è impressionante

Ultime notizie SSC NapoliÂ -Â L'edizione odierna deÂ Il MattinoÂ parla della voglia diÂ HojlundÂ di essere titolare inÂ Champions League contro ilÂ Manchester City:

"Hojlund va di corsa sempre, lo farÃ  anche da oggi quando si tornerÃ  a lavorare a Castel Volturno. La sua prima vera settimana da azzurro. Una settimana strana, perÃ², con l'esordio in Champions in quella cittÃ  che conosce cosÃ¬ bene: Manchester gli deve qualcosa, Ã¨ per questo che Rasmus vuole la maglia da titolare anche contro il City di Guardiola. Per affrontare i suoi idoli, per affrontare seÂ stesso. E magari per conservare ancora un dato statistico per gli esordi. Con lui in campo, il Napoli di Conte ha giÃ  cambiato volto, aumentando la produzione offensiva e guardando a un nuovo modo di giocare. Lui, dal canto suo, ci ha messo entusiasmo e voglia di far bene. Ha sbagliato un gol praticamente fatto e poi ne ha realizzato uno bellissimo. Senza incupirsi, senza sprecarsi. Come sempre fatto, rialzandosi dai suoi stessi errori. Ora il test Champions, dove ha giÃ  fatto centro: 5 gol in sei presenze. Insomma, anche quello europeo Ã¨ il suo giardino di casa".

