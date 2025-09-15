Guardiola: "Sfida col Napoli? Vogliamo continuare a fare bene anche in Champions, su Donnarumma..."

Le Interviste  
Guardiola: Sfida col Napoli? Vogliamo continuare a fare bene anche in Champions, su Donnarumma...

Verso Manchester City-Napoli: le parole di Guardiola dopo la vittoria contro lo United

Ultime news Champions League - Verso Manchester City-Napoli, ha parlato ieri così, dopo il derby di Manchester in Premier League, Pep Guardiola:

"Un'ottima partita, abbiamo vissuto emozioni bellissime davanti ai nostri tifosi, era importante per tutti. La sfida con il Napoli? Vogliamo continuare così anche in Champions League quest'anno. Haaland? Non ci ha mai deluso da quando è qui, pure Foden è fondamentale per noi: il suo lavoro è prezioso, è un giocatore incredibile e con lo United per lui è sempre speciale perché è il primo tifoso del City. Donnarumma ha fatto benissimo, l'ho visto già al centro del gruppo e questo è importante. Ha un'esperienza incredibile, siamo felici di averlo dalla nostra parte".

Pep Guardiola in conferenza stampa
