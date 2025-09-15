Nuova era per il Napoli, Gazzetta: ora il club previene! Cambiata la geografia ed il potere economico

Notizie Napoli calcio - L'avvio di stagione del Napoli di Conte, unito ad una poderosa campagna acquisti, ha posto i riflettori sulla truppa azzurra. Ecco qusnto scrive La Gazzetta dello Sport dopo il successo contro la Fiorentina:

"La new era appartiene adesso al nuovo Napoli, che comincia a modificare il proprio identikit o magari il look, entra in un ciclo appena aperto con Conte vincendo lo scudetto (non poco, si direbbe), inserisce quasi un centinaio di milioni del suo ultimo mercato e fronteggia il rischio d’emergenza che il destino gli aveva sventolato sotto al naso: mai disperarsi, verrebbe da dire, dinnanzi a una lastra, a un’ecografia, a una risonanza, e però questo sarebbe cinismo allo stato puro, anche inelegante. Ma la storia è cambiata, anche la geografia e il potere economico, e il Napoli ha indirizzato la propria politica sia prevenendo che curando".