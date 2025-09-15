Manchester City-Napoli, giorno di riposo concesso da Conte dopo la Fiorentina: la precisazione

Notizie calcio - Archiviato il bel successo contro la Fiorentina, per il Napoli è tempo di pensare alla Champions League ed all'esordio di giovedì in casa del Manchester City.

Contrariamente a quanto riferito da alcuni organi di stampa nella giornata di ieri, dove si parlava di un ulteriore sforzo della squadra dopo la faticosa e vincente trasferta di Firenze, il gruppo di Conte ha avuto modo di riposare nella giornata di ieri e si ritroverà soltanto oggi al Training center SSC Napoli a Castel Volturno per preparare la prima trasferta europea contro il Manchester City di Pep Guardiola.