Manchester City-Napoli, giorno di riposo concesso da Conte dopo la Fiorentina: la precisazione

Notizie  
Manchester City-Napoli, giorno di riposo concesso da Conte dopo la Fiorentina: la precisazione

Notizie calcio - Archiviato il bel successo contro la Fiorentina, per il Napoli è tempo di pensare alla Champions League ed all'esordio di giovedì in casa del Manchester City

Contrariamente a quanto riferito da alcuni organi di stampa nella giornata di ieri, dove si parlava di un ulteriore sforzo della squadra dopo la faticosa e vincente trasferta di Firenze, il gruppo di Conte ha avuto modo di riposare nella giornata di ieri e si ritroverà soltanto oggi al Training center SSC Napoli a Castel Volturno per preparare la prima trasferta europea contro il Manchester City di Pep Guardiola. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top