Il Napoli dei 'Fab Four', CorSport: ecco come è nata l'idea, a fare la differenza è un aspetto

Il Napoli dei 'Fab Four' è ufficialmente nato e già fa la differenza sotto la guida di Conte, ecco un'analisi del Corriere dello Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina

Notizie Napoli calcio - È ormai nato il Napoli dei 'Fab Four', con la presenza in contemporanea di Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne in una nuova linea a quattro. 

'Fab Four' Napoli, il commento

Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport sui 'Fab Four' del Napoli dopo la convincente vittoria in casa della Fiorentina:

"Ma a fare la differenza è il lavoro di Conte: sugli uomini e sui calciatori. Che forgiasse caratteri di ferro era risaputo, ma l’evoluzione tattica è costante. Un trasformista. Il Napoli non è più una squadra di lotta e sofferenza: gioca un bel calcio offensivo ma estremamente equilibrato, con lampi di classe e fulmini di intelligenza. Il Napoli ha la forma dell’acqua che Camilleri suggeriva al suo Montalbano: si adatta al recipiente che la contiene, agli interpreti di un sistema che non conosce numeri e limiti, ma rotazioni e codici; talento e classe; applicazione e forza; sacrificio e due fasi recitate con identica ferocia.

Se hai quattro cervelli geniali e qualche piede fatato, beh, perché non sfruttarli? È così che nasce il Napoli dei Fab Four che non danno riferimenti e schizzano come elettroni. Una vera bellezza dove sono tutti capaci di fare qualcosa per la squadra, per l’armonia di attacco e difesa".

De Bruyne McTominay e Anguissa
