Infortunio Meret, le ultime in vista della Champions League: cosa trapela da Castel Volturno

Ultimissime notizie sull'infortunio di Alex Meret! Il portiere è stato costretto a saltare la partita contro la Fiorentina per un problema muscolare al flessore. Ora però arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni e sui tempi di recupero di Meret.

Ulteriori agggiornamenti sulle condizioni di Alex Meret, in vista di Manchester City-Napoli di Champions League, arrivano da La Gazzetta dello Sport:

"Si comincerà a capire qualcosa forse da oggi, certo da domani, obbligatoriamente da mercoledì, nella rifinitura che il Napoli farà a Castel Volturno prima di mettersi in viaggio verso Manchester, dove arriverà in serata, poco prima della conferenza stampa della vigilia, prevista per le 19 locali, le 20 in Italia.

Il ballottaggio è inevitabile, in situazioni del genere, con Meret che verrà rischiato solo se non ci sarà alcun tipo di preoccupazione, risposta che sarà impossibile attendersi in giornata: altrimenti, come a Firenze, toccherà a Milinkovic-Savic che in quattro giorni finirebbe per fare due debutti, il primo in campionato con la maglia del Napoli, il secondo in Champions League, competizione in cui non ha mai giocato, e avendo come dirimpettaio Gigio Donnarumma".