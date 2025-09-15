Infortunio Meret, le ultime in vista della Champions League: cosa trapela da Castel Volturno

Rassegna Stampa  
Milinkovic Savic e MeretMilinkovic Savic e Meret

Infortunio Meret e tempi di recupero, le ultimissime sulle condizioni del portiere friulano del Napoli che ha saltato la Fiorentina per un problema muscolare

Ultimissime notizie sull'infortunio di Alex Meret! Il portiere è stato costretto a saltare la partita contro la Fiorentina per un problema muscolare al flessore. Ora però arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni e sui tempi di recupero di Meret.

Infortunio Meret le ultime

Ulteriori agggiornamenti sulle condizioni di Alex Meret, in vista di Manchester City-Napoli di Champions League, arrivano da La Gazzetta dello Sport:

"Si comincerà a capire qualcosa forse da oggi, certo da domani, obbligatoriamente da mercoledì, nella rifinitura che il Napoli farà a Castel Volturno prima di mettersi in viaggio verso Manchester, dove arriverà in serata, poco prima della conferenza stampa della vigilia, prevista per le 19 locali, le 20 in Italia. 

Il ballottaggio è inevitabile, in situazioni del genere, con Meret che verrà rischiato solo se non ci sarà alcun tipo di preoccupazione, risposta che sarà impossibile attendersi in giornata: altrimenti, come a Firenze, toccherà a Milinkovic-Savic che in quattro giorni finirebbe per fare due debutti, il primo in campionato con la maglia del Napoli, il secondo in Champions League, competizione in cui non ha mai giocato, e avendo come dirimpettaio Gigio Donnarumma".

Milinkovic Savic e Meret
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top