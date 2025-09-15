Il Mattino - Haaland sarà l'incubo numero uno del Napoli: la riflessione di Conte su chi lo marcherà

Ultime news Champions LeagueÂ -Â L'edizione oggi in edicola deÂ Il Mattino scrive diÂ Haaland, in vista di Manchester City-Napoli:

"E poi c'Ã¨ quel fenomeno di Haaland lÃ¬ davanti. Del possente centravanti norvegese si sa tutto o quasi, per il Napoli sarÃ lui l'incubo numero uno: anche ieri si Ã¨ confermato imprendibile quando parte palla al piede o quando capitalizza i pochi centimetri a disposizione per far esplodere il proprio sinistro. Ha sfiorato il gol nel primo tempo, poi Ã¨ sgusciato via tra i due centrali dell'United e ha depositato la palla in rete con un mezzo cucchiaio: 2-0. Pochi minuti e con un altro numero ha centrato il palo interno, doppietta perÃ² solo rimandata perchÃ© quando Bernardo Silva l'ha lanciato solo verso la rete avversaria, il centravanti non ha perdonato: per il biondo attaccante quinto centro in quattro gare di campionato, otto gol in nove partite contando anche gli impegni della Nazionale, Ã¨ rimasto in campo 87 minuti uscendo dalla partita solo per prendersi l'abituale razione di applausi. Ovviamente qualsiasi previsione tattica sul match di giovedÃ¬ non puÃ² prescindere dall'attaccante vichingo: Conte gli metterÃ alle costole Buongiorno o toccherÃ a Beukema?".