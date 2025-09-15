Gazzetta - Con la Fiorentina si è già vista una grossa differenza con il Napoli dello scudetto

Rassegna Stampa  
Gazzetta - Con la Fiorentina si è già vista una grossa differenza con il Napoli dello scudetto

Fiorentina-Napoli 1-3, l'analisi de La Gazzetta dello Sport che commenta il successo della squadra di Conte al Franchi di Firenze

Notizie Napoli calcio - Con una grande prestazione allo stadio "Franchi" di Firenze, il Napoli batte per 3-1 la Fiorentina ed inizia nel modo migliore il ciclo di ferro che giovedì vedra gli azzurri esordire in Champions League in casa del Manchester City

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport:

"Dalla Fiorentina al Manchester City è (quasi) un attimo, che però va vissuto respirando profondamente, gustandosi ciò che ha concesso in eredità quell’ora e mezza al Franchi, ricca di un Napoli (forse) più autorevole di quello che è arrivato al quarto scudetto, con una panchina lunga e anche da svezzare e undici indiavolati che hanno ribadito il proprio ruolo in una stagione da affrontare mandando a memoria le indicazioni del proprio allenatore".

Conte
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top