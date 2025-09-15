Gazzetta - Con la Fiorentina si è già vista una grossa differenza con il Napoli dello scudetto

Notizie Napoli calcio - Con una grande prestazione allo stadio "Franchi" di Firenze, il Napoli batte per 3-1 la Fiorentina ed inizia nel modo migliore il ciclo di ferro che giovedì vedra gli azzurri esordire in Champions League in casa del Manchester City.

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport:

"Dalla Fiorentina al Manchester City è (quasi) un attimo, che però va vissuto respirando profondamente, gustandosi ciò che ha concesso in eredità quell’ora e mezza al Franchi, ricca di un Napoli (forse) più autorevole di quello che è arrivato al quarto scudetto, con una panchina lunga e anche da svezzare e undici indiavolati che hanno ribadito il proprio ruolo in una stagione da affrontare mandando a memoria le indicazioni del proprio allenatore".