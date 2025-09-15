Vigilia speciale per De Bruyne e Hojlund-McTominay: rigenerati a Napoli dopo l'addio a Manchester

Vigilia speciale per De Bruyne e Hojlund-McTominay: rigenerati a Napoli dopo l'addio a Manchester

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta che vigilia attende i tre calciatori arrivati proprio da Manchester: 

"Adesso la priorità spetta alla Champions e alla super sfida di giovedì contro il City. Vigilia speciale per De Bruyne, pronto a ritornare da ex nello stadio in cui è stato per nove stagioni il capitano e il mattatore, facendo collezione di titoli. Sarà invece un “derby” personale per i due azzurri che hanno giocato con la maglia dello United: Scott McTominay e Rasmus Hojlund, rigenerati dal Napoli dopo aver detto l’addio alla Premier. Due i precedenti all’Etihad: pareggio (1-1 con Mazzarri in panchina) e sconfitta di misura (2-1) durante la gestione Sarri. Ora tocca a Conte tentare lo scacco matto a Guardiola. Dietro l’angolo 90’ di fuoco".

