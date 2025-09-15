Maradona Jr: "Napoli, un acquisto mi ricorda Di Maria! Hojlund? A Manchester sono ciechi, Conte punta allo scudetto"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica ha intervistato Diego Maradona Jr, ecco alcuni estratti:

"Il Napoli è favorito per la vittoria dello scudetto, siamo una squadra forte: sono tanti anni che seguo il Napoli e ricordo pochi successi come quello del Franchi. Gli azzurri hanno vinto con un’autorità da grandissima squadra. Ne sono colpito. Bisogna solo andare avanti così perché le premesse sono davvero importanti".

E adesso c’è la trasferta col Manchester City. Come ci arriva il Napoli?

«Nel migliore dei modi. Questo Napoli se la gioca alla pari con tutte. Sarà una costante di questa annata, a patto ovviamente che la concentrazione sia sempre questa. Ci vuole poco a ritornare con i piedi per terra».

Qual è secondo lei l’obiettivo stagionale degli azzurri?

«Ho una mia convinzione. Al di là della voglia di fare bene in Champions che resta una priorità, Conte ha un chiodo fisso: rivincere il campionato. Il Napoli non ha mai conquistato due scudetti di fila, non ci è riuscito neanche con mio padre. Le prime tre partite hanno lanciato un segnale forte».

Come le è sembrato l’inizio del campionato?

«La vittoria di Firenze dice tanto: il Napoli può comandare».

Che ne pensa dell’impatto di De Bruyne?

«Facile esaltarlo dopo la prova di Firenze. Faccio un passo indietro: mi è piaciuto anche col Cagliari. Ma davvero qualcuno ha voluto criticare uno come lui? Parliamo di un fuoriclasse assoluto. Si sta abituando a un nuovo calcio e l’impatto mi è sembrato positivo. Presto sarà al top».

Il Napoli ha rinforzato l’attacco con Hojlund.

«Mi ha affascinato già quando era all’Atalanta. Secondo me non sarebbe dovuto andare allo United, ma avrebbe dovuto proseguire la crescita in Italia. Sarà un attaccante importante per i meccanismi di Conte. Voglio fare i complimenti al Napoli: Lukaku si è infortunato il 14 agosto e non era facile trovare una soluzione di questo livello in così poco tempo. Il direttore sportivo Giovanni Manna è stato bravo. La prestazione con la Fiorentina mi ha impressionato: è fortissimo. A Manchester sono ciechi calcisticamente parlando».

È arrivato pure il giovane argentino Barido.

«Non voglio essere frainteso. Fisicamente mi ricorda Di Maria, ma per il resto il paragone non esiste. Ragazzo interessante, deve crescere sotto ogni punto di vista».