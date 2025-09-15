'Gol e personalità si possono comprare al mercato', CorSport applaude il Napoli: c'è solo un'ultima cosa ancora inammissibile

L'analisi del Corriere dello Sport dopo Fiorentina-Napoli 1-3, ecco quanto scritto dal quotidiano sulla squadra di Antonio Conte

Notizie Napoli calcio - Con Fiorentina-Napoli 1-3 gli azzurri hanno mandato un forte messaggio a tutti per questo inizio di Serie A. La squadra di Conte è a punteggio pieno con la Juventus e lotterà fino alla fine per conservare lo scudetto. 

Contro la Fiorentina è andata in scena una prestazione di grande spessore del Napoli, che ha 'spaventato' tutte le rivali. Ecco l'analisi del Corriere dello Sport:

"Il Napoli continua il corso accelerato per diventare grande con tutti i crismi: e ciò significa che certi cali di tensione come quelli del finale al Franchi non sono ammessi e tantomeno ammissibili. Un episodio? Si vedrà. Ma la pazienza che ha portato al successo sul Cagliari al 95’, senza perdere la testa un solo attimo, suggerisce cautela nei giudizi. Di certo la squadra è sempre più disinvolta, sicura e padrona del campo. Difende a quattro e a cinque; alza il livello delle pressioni; quando serve va uomo contro uomo. Cambia, cresce, migliora a vista d’occhio. Gol e personalità si possono comprare al mercato: gli arrivi di De Bruyne e Hojlund dalla Premier sono la prosecuzione di un progetto inaugurato con McTominay".

