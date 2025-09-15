Ranocchia svela: "Fiorentina-Napoli? So per certo che Conte ha massacrato gli azzurri negli spogliatoi! Ecco il motivo"

Ultime notizie SSC Napoli - Andrea Ranocchia, ex difensore, ha parlato così del Napoli ai microfoni di Pressing, su Canale 5:

"Il Napoli? Qualsiasi altro allenatore ieri sarebbe andato in conferenza a dire: ok sì abbiam vinto, peccato per i 10' finali. Conte invece è andato in conferenza e ha parlato bene della Fiorentina, "che è una grande squadra", ma ha parlato solo dei 10 minuti finali che è andata male. E lì il giocatore, comunque, lo tieni su con l'attenzione. "Sì abbiam vinto, ma se il mister ha parlato così", sai che devi fare ancora meglio. So per certo che il mister negli spogliatoi li ha massacrati per come han giocato gli ultimi 10 minuti!".