Kvaratskhelia indeciso di restare, i top club europei pronti a bussare alla porta di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Occhio alla possibile svolta di mercato che può arrivare per il Napoli. Oltre all'addio di Osimhen può esserci un'altra grande cessione con Kvaratskhelia che è indeciso.

Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia indeciso sul futuro

Come scrive Il Mattino Kvaratskhelia è il portabandiera degli «indecisi». Il georgiano ha ancora un contratto con il Napoli per altre 3 stagioni, ma il fatto che alla sua porta possano andare a bussare i top club europei è molto più di una semplice impressione. È chiaro che De Laurentiis farà di tutto per trattenere la sua stella, magari adeguandogli e prolungandogli anche il contratto, ma fino a quel momento ogni tentazione potrebbe essere dietro l'angolo.