Open Var, DAZN svela il il dialogo tra gli arbitri per il rigore (poi annullato) di Lobotka su Belotti

Minuto 79 di Fiorentina-Napoli, Lobotka stende (apparentemente) Belotti e l'arbitro fischia rigore per la Viola. Col classico appuntamento Oper VAR, DAZN ha svelato il dialogo tra arbitri al momento dell'episodio:

Assistente: "Rigore, rigore, rigore!" (è stato dunque il guardalinee a segnalare)

Mazzocchi protesta con l'arbitro: "Ha preso la palla, ha perso la palla. Valla a rivedere".

Dalla sala Var: “Fai vedere, nono, non mi piace questa (prospettiva, ndr). Me ne devi dare un’altra. Te la cerco, te la cerco.

Sempre dalla Sala Var: “Palla, la palla chi la prende?"

L'arbitro: "Se ha preso la palla lo vado a vedere, se non ha preso la palla è rigore".

Sala VAR: “Aspetta, aspetta un attimo, devo vedere chi ha preso il pallone… eco, prende la palla. No prende la palla oh! Eccola. Ti consiglio di rivedere per possibile non rigore".

A quel punto pochi dubbi per l'arbitro allo schermo: “Ok, a posto. Riprendo con la rimessa mia".