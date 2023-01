Il Mattino - Avevano picchiato un tifoso olandese prima di Napoli-Ajax: tre Daspo fino a 9 anni per i tifosi napoletani

I tifosi del Napoli non si sono resi protagonisti di episodi piacevoli in questi ultimi mesi. Tra i vari scontri ricordiamo quelli prima di Napoli-Ajax quando un tifoso olandese fu picchiato. Ora arrivano le sentenze.

Napoli: Daspo ai tifosi

Napoli - Come svelato da Il Mattino, in merito alla questione del tifoso olandese picchiato prima di Napoli-Ajax, è stata presa la dura decisione del Questore che ha adottato tre Daspo, per periodi dai 7 ai 9 anni, nei confronti dei 3 tifosi napoletani, indagati per associazione per delinquere, lesioni personali aggravate e porto di armi.