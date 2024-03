Gazzetta - Raspadori non è incedibile: fissata la cifra per cederlo

Giacomo Raspadori può lasciare il Napoli. Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il futuro dell'attaccante in maglia azzurra sarebbe da tenere d'occhio. Il club crede fermamente nelle qualità del classe 2000 il quale però vorrebbe avere più minuti in campo. Il rendimento quest'anno di Raspadori non è stato sufficiente.

Il Napoli può cedere Raspadori?

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Raspadori: