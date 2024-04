Calciomercato SSC Napoli - Il club di De Laurentiis lavora al nuovo allenatore ma guarda anche già al mercato, per quegli obiettivi che possono arrivare a prescindere dalla scelta che si farà in panchina. E a parametro zero c'è sempre Rodriguez ne parla l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"A centrocampo Guido Rodriguez del Betis Siviglia è un profilo intrigante visto il suo status di potenziale svincolato. Ma sulle sue tracce si è fiondato, manco a dirlo, anche il Barcellona".