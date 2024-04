Nuovo allenatore Napoli, nome a sorpresa? Il Mattino - Occhio a Marco Rose: i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - Capitolo nuovo allenatore, la clessidra corre e De Laurentiis vuole definire a breve la panchina del futuro per approfittare del vantaggio di programmare per tempo la prossima stagione. Ecco perché i nomi di Pioli e quello di Conte (senza trascurare Italiano), scrive l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli, sono quelli in pole. Ma il quotidiano oggi in edicola sottolinea che bisogna fare attenzione ad eventuali nomi a sorpresa:

"Sullo sfondo c'è anche Gasperini, ma con il tecnico dell'Atalanta la chiamata è ancora ferma al classico "attendere prego", visto che la Dea è impegnata su più fronti ed eventualmente se ne parlerà a fine maggio. Occhio anche sulla pista che porta a Marco Rose, del Lipsia".