Gazzetta - Confronto acceso tra Calzona, squadra, staff medico e dirigenza dopo Empoli: il tecnico ha mostrato due immagini

Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport dopo Napoli-Empoli è andato in scena un confronto molto acceso a Castel Volturno in cui Francesco Calzona ha preteso la presenza dello staff medico, della dirigenza nonchè della squadra. Proprio alla squadra - sottolinea Gazzetta - sono state mostrate due immagini. La prima è stata il recupero palla di un anno fa in quel famoso Sassuolo-Napoli in cui si vide tutta la squadra alla riconquista del pallone in maniera forte. L'altra invece è stata quella dell'apatia generale mostrata durante la gara di sabato scorso ad Empoli.