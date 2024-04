Sky, Marianella: "Conte al Napoli? No, andrà al Manchester United! E ADL prenderà Pioli"

Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, ha parlato del futuro della panchina del Napoli ieri sera, negli studi Sky, commentando i nomi di Conte e Pioli:

"Conte ha resistito alla corte del Napoli più volte. Secondo me ha delle perplessità sul progetto nonostante stima De Laurentis. Conte è destinato ad una grandissima panchina, il suo sogno è il Manchester United che manderà via Ten Hag: la mia sensazione è che possa andare lì. Ovviamente può essere un’idea per il Milan.

Pioli? Gli riconosco il merito di aver accresciuto il valore di tutti nell’anno dello scudetto, in cui il Milan non era la squadra più forte. Adesso a mio avviso si è chiuso un ciclo, il Milan farà altre scelte ed è giusto così. Pioli oggi è il favorito per la panchina del Napoli: perché è una grande persona e perché è pure un bravissimo allenatore".