Repubblica - Conte-Napoli, pronto il triennale a cifre importanti: De Laurentiis è in pressing

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte-Napoli, "pronto un triennale" annuncia l'edizione oggi in edicola di Repubblica:

"Calzona respinge tutti gli alibi, persino le tante voci di mercato sul suo successore («Non mi condizionano»). De Laurentiis continua a tentare Antonio Conte, sua prima scelta per la panchina: il presidente è pronto ad offrire un triennale a cifre importanti all’ex Ct dell’Italia per affidare a lui le chiavi del nuovo progetto. Ma ricevere in eredità una qualificazione europea non sarebbe certo negativo.

Da ieri sera il Napoli è in ritiro a Caserta: «Abbiamo bisogno di stare insieme – dice Calzona – Non è punitivo, ma produttivo » . Perché bisogna chiudere con dignità prima di voltare pagina. Quella che De Laurentiis vorrebbe tanto affidare a Conte".