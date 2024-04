Calzona scherza: "Che soddisfazione, ho fatto piangere un mio amico stretto juventino col Napoli!"

Ultime notizie SSC Napoli - Francesco Calzona ha concesso un'intervista ai colleghi di DAZN, alla vigilia di Napoli-Roma. Queste un estratto:

"Vittoria con la Juve? Chiaro che la soddisfazione principale è stata rendere felici per una sera tutti i tifosi del Napoli, almeno per una sera. A me principalmente interessavano i tre punti, ma è chiaro che farli contro la Juve mi ha dato grande soddisfazione, principalmente per i tifosi conoscendo la rivalità contro la Juventus. Vedere i tifosi uscire dallo stadio felici mi ha reso soddisfatto. Tanti amici juventini, amici stretti, verngono a vedere il Napoli e fanno il tifo per il mio Napoli. C'è un mio amico tifosissimo juventino che m'ha aspettato dopo la partita e piangeva dalla gioia: è stata la più grande soddisfazione, far piangere uno juventino dalla gioia dopo la sconfitta della sua squadra, chiaramente perché era contento per me!".