Spopola la tuta del Napoli indossata da Geolier a Sanremo! Prezzo e link per acquistare

Sta spopolando la tuta del Napoli indossata da Geolier a Sanremo 2024! Ieri sera al Teatro Ariston è andato in scena il red carpet ufficiale dell'evento che ha visto sfilare uno ad uno i cantanti in gara, tra cui anche il napoletano Emanuele Palumbo, in arte Geolier. Il rapper ha scelto di sfilare indossando la tuta SSC Napoli 2023-2024.

Scopri subito la tuta SSC Napoli di Geolier: https://ebay.us/bGLtIy

Tuta SSC Napoli di Geolier a Sanremo

Si tratta della tuta di rappresentanza di quest'anno, nella versione bianca in microfibra, con cappuccio, apertura frontale con zip e tasche laterali e con pantalone a fondo gamba in costina, realizzata 100% in poliestere. Clicca sulla foto.

Prezzo: Questa tuta del Napoli - compresi i pantaloni - costa € 170,00 euro sullo store ufficiale.

