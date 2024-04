Calzona su Di Lorenzo: "5-6 mesi negativi non cancellano le sue qualità, è fra i più forti in Europa"

Ultime notizie SSC Napoli - Francesco Calzona ha concesso un'intervista ai colleghi di DAZN, alla vigilia di Napoli-Roma. Queste un estratto su Di Lorenzo:

"Scudetto e Di Lorenzo capitano? Giovanni è uno dei migliori terzini d'Europa, fra i più forti! E a questo abbina la sua semplicità nei rapporti, le sue qualità umane uniche. A me piacciono le persone come lui, silenziose e che parlano poco. Accetta tutte le proposte, è quasi timido quando gli parli. Ed è stato il capitano di uno scudetto storico, come tutti ha subito un po' quest'annata travagliata ma 5-6 mesi non al massimo non cancellano le sue qualità umane, il suo attaccamento al Napli e le sue qualità tecniche che sono immense".