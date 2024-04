Napoli-Roma, la probabile formazione: riecco Rrahmani, la decisione su Zielinski, Juan Jesus e Olivera

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta la probabile formazione degli azzurri per Napoli-Roma, con le scelte di Calzona:

"Olivera ha smaltito i postumi del problema agli adduttori accusato nella trasferta di Monza (l'ultimo colpo da tre punti dei campioni d'Italia reduci dal pareggio con il Frosinone al Maradona e dal ko di Empoli) e Calzona avrà soltanto l'imbarazzo della scelta domani a Fuorigrotta. Il cursore uruguagio, tuttavia, dovrebbe partire dalla panchina: Mario Rui infatti, che ha scontato il turno di squalifica, pare favorito per una maglia da titolare sull'out mancino. A completare il pacchetto arretrato - davanti a Meret - ci saranno capitan Di Lorenzo a destra con Rrahmani (anche lui al rientro dopo il turno di stop forzato) e Juan Jesus. Tutto inalterato dalla cintola in su: Lobotka avrà come sempre le chiavi del centrocampo, supportato da Anguissa e Zielinski ai suoi fianchi. Tridente offensivo composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia".