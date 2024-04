Biasin: "Scossa Napoli? Conte è la scelta giusta!"

Fabrizio Biasin è intervenuto nel corso di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“L’Inter ha dominato il campionato non mettendo mai in discussione il primo posto. Inzaghi grande allenatore, lo dicevo anche l’anno scorso quando perdemmo 12 partite creando tantissimo. Conte è l’allenatore “dell’elettroshock”, lui arriva e rianima la squadra, ha molti pro ma anche contro. Costa molto sia d’ingaggio che giocatori e allo stesso tempo stressa molto l’ambiente. Se il Napoli ha la necessità di dare una scossa Conte è la scelta giusta. Pioli secondo me è bravo, ha bisogno di cambiare aria il suo ciclo è finito e Napoli potrebbe essere una buona scelta”.