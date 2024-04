Ultime notizie SSC Napoli - Francesco Calzona ha concesso un'intervista ai colleghi di DAZN, alla vigilia di Napoli-Roma. Queste un estratto su Thiago Motta:

"Giovani allenatori? Senza andare tanto fuori, a me piace tantissimo Thiago Motta! Perché la sua squadra ha un'identità chiara, rispecchia le idee dell'allenatore: si vede che hanno idee ben precise, con una squadra giovane. A me piace tantissimo quando una squadra gioca allo stesso modo in casa e fuori e ha un'identità chiara".