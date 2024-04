CorSport - Il Napoli vuole Buongiorno: primo contatto ufficiale con il Torino, la valutazione dei granata

Il Napoli insiste per Alessandro Buongiorno del Torino si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che racconta del primo contatto ufficiale avvenuto tra gli azzurri ed il club del presidente Urbano Cairo. De Laurentiis vuole portare al Napoli il forte centrale difensivo, ma dovrà battere la concorrenza di Inter, Milan ed anche di club inglesi.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il primo contatto avvenuto tra Napoli e Torino per il difensore centrale Alessandro Buongiorno che potrebbe essere il primo acquisto della prossima stagione:

"Contatto diretto, contatto ufficiale per dare il via a una trattativa che ovviamente potrà entrare nel vivo soltanto a fine stagione.

Il presidente ci aveva provato anche a gennaio, ma il Torino disse no e lo tolse dal mercato. E arrivederci. A giugno, magari anche prima: la stima non è mica sfumata, ma sulle sue tracce non c’è soltanto il Napoli. Macché: piace all’Inter e al Milan, piace in Premier. E il Toro fa il prezzo, notevole: 40 milioni è la cifra. E sono tanti.

A giochi fatti e a cavallo di un Europeo che Buongiorno è candidato a disputare con la Nazionale di Spalletti: ci crede, lo aspetta, lo insegue. Esattamente come il Napoli insegue lui, centrale-colosso di 24 anni che ha doti atletiche, tecniche e un bel po’ di esperienza e temperamento: non si diventa a caso capitano del Toro".